Hellenischer Neustart: Uffe Bech unterschreibt in Griechenland

Vier Jahre stand Uffe Bech (26) bei Hannover 96 unter Vertrag. Vier Jahre, die alles andere als einfach für den kleinen Dänen verliefen. Nur 21 Einsätze hatte er seit 2015 für die Profis, war häufiger verletzt, zweimal ausgeliehen an Zweitligist Fürth und in die Heimat an Bröndby Kopenhagen, spielte zeitweise für die Reserve. Dort lief es besser für ihn: In sieben Einsätzen traf Bech in der Regionalliga-Nord fünf mal und bereitete drei weitere Treffer direkt vor.