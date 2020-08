Zieler, Bakalorz, Prib - und Felipe? Hannover 96 lässt sich den Frieden was kosten

Die Stimmung wäre sicher gekippt, wenn alle übrigen Spieler des Mannschaftsrats auf Vertragserfüllung gepocht hätten, nachdem Waldemar Anton die Roten für vier Millionen Euro plus Prämienversprechung nach Stuttgart gewechselt war.

Entwarnung! Marvin Ducksch steht bei 96 am Dienstag wieder auf dem Platz

Vier Neue, zwei noch in dieser Woche: Das ist der Transferplan von Hannover 96

Am Freitag hatte 96 den bis 2022 gültigen Vertrag mit Kapitän Bakalorz aufgelöst. Bakalorz bekam den verfrühten Abschied nach vier Klub-Jahren mit 450 000 Euro versüßt.

Diesen Machtkampf mit dem Mannschaftsrat spart sich 96 jetzt – und lässt sich den Frieden was kosten. Prib soll für den frühzeitigen Abschied (Vertrag bis 2021) mit 200 000 Euro entschädigt werden. Zieler bekam etwa 120 000 Euro mit, um die Gehaltsdifferenz auszugleichen – Köln zahlt nicht so gut wie Hannover.

Die große internationale Karriere werden Prib, Bakalorz, Zieler und Felipe nicht mehr machen. Fraglich ist, wie es in Felipes Karriere überhaupt noch weitergeht. Der 33-Jährige war bei 96 häufiger verletzt als spielfit.

Zum Vergleich: Prib machte in sieben Jahren 137 Spiele, Felipe in acht Jahren nur knapp die Hälfte (72). Der Vertrag des Brasilianers in Hannover gilt noch für ein Jahr. Auch hier ist eine Vertragsauflösung unausweichlich. Sportlich wird Felipe bei 96 keine Rolle mehr spielen.