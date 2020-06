96-Profichef Kind kündigt Entscheidungen an: Wer soll bleiben, wer muss gehen?

Der Klassenerhalt ist nach dem 3:0 gegen Dresden praktisch sicher, jetzt geht es an die Personalien. "Wir werden in der nächsten Woche sehr viel konkreter über Namen entscheiden", kündigt Martin Kind, Profichef von Hannover 96 an. Es wird ein großer Umbruch, wie der genaue Blick auf den Kader verdeutlicht.