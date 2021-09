"Ein gutes Beispiel": Wird St. Pauli für 96 zum Vorbild für gelungenen Umbruch?

Es ist nicht mal ein Jahr her, da war St. Pauli ein Abstiegskandidat und Hannover in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen der 2. Liga: Zum Hinrundenende war 96 Tabellensechster, der Kiezklub Viertletzter. Das hat sich gewandelt, die Entwicklung läuft mittlerweile umgekehrt: Jetzt ist St. Pauli ein Kandidat für oben, und 96 fehlt die Schlagkraft.

Mit nur sieben Punkten aus zehn Spielen will Zimmermann nicht enden, 96 hat stattdessen jetzt schon einen Umbruch eingeleitet. Zimmermann deutlich: „Dass der Umbruch jetzt etwas größer ausgefallen ist, ist natürlich auch dem geschuldet, dass wir schon Sachen erkannt haben und gemerkt, dass wir auch in dieser Transferphase noch darauf reagieren konnten.“

Da dürfte St. Pauli eines der Vorbilder gewesen sein. „Wir haben natürlich analysiert, wie das andere Vereine in der Vergangenheit gemacht haben“, verrät Zimmermann: „Was hat funktioniert, was nicht so gut. Und warum hat etwas funktioniert.“ Nach einer umfassenden Analyse krempelten die Kiezkicker im vergangenen Winter einiges auf links – mit klugen Leihen und guten Transfers.

Langfristig gern Parallelen, kurzfristig nicht

96 hofft drauf, dass die eigenen bald ähnlich gut zünden wie beim neuen Aufstiegskandidaten aus Hamburg. Zimmermanns Wunsch: „Ich hoffe, dass die Parallelen zu St. Pauli nicht kurzfristig die gleichen sind“ – wie damals mit sieben Punkten aus zehn Spielen –, „aber es sich langfristig auszahlt, dass wir die Schritte jetzt gemacht haben.“

Ziele habe sich 96 „kurzfristig, mittelfristig und langfristig“ gesetzt. Kurzfristig am besten mit einem Sieg gegen Vorbild St. Pauli. Mittel- bis langfristig will 96 dann auch wieder selbst ein Aufstiegskandidat werden.