Zeit fürs Abschlusszeugnis: Wie benotet ihr die Saison der Profis von Hannover 96?

Die Saison 2019/20 ist Geschichte, bei Hannover 96 geht es jetzt nicht mehr um Punkte, sondern um mögliche Neuzugänge, Abgänge und Ablösesummen. Rückblickend noch einmal diese Zahlen: 34 Spiele haben die Roten absolviert, von denen sie 13 für sich entscheiden konnten. Neun endeten unentschieden, zwölfmal behielt der Gegner die Oberhand. Mit 54:49 Toren und 48 Punkten steht am Ende der sechste Platz in der 2. Bundesliga.

Was fehlt jetzt noch vor den Sommerferien? Das Abschlusszeugnis. Wie nach den Spielen wollen wir nun von euch wissen, wie ihr die Leistungen der einzelnen 96-Profis in dieser Saison bewertet. Wie in der Schule, von 1 (sehr gut) bis 6 (ungenügend). Benotet werden alle Akteure, die in dieser Spielzeit eingesetzt worden sind und am Ende der Runde noch zum Kader gehörten. Sprich: keine Note für Jonathas, Esser, Aogo und Hansson.