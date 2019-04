Geht noch was für Hannover 96: So tippen die User das Restprogramm der Kellerkinder!

Der 31. Spieltag steht vor der Tür. Hannover 96 hat bis dato magere 15 Punkte gesammelt, der 1. FC Nürnberg nur unwesentlich bessere 18 Zähler eingeheimst, und der VfB Stuttgart kommt auf schwache 21 Punkte - und hat schon den dritten Trainer in dieser Saison installiert. Der FC Schalke 04 kann froh sein, dass in der Spielzeit 2018/19 drei dermaßen schlechte Mannschaften gibt. In einer normalen Saison wären die Königsblauen (27 Zähler) im Abstiegskampf selbst ganz dick mit im Geschäft.

Vier Chancen für Platz 16

Aber was ist schon normal in diesem Jahr? Und nun ist es so, wie es ist. Für die drei genannten Vereine geht es praktisch nur noch ums Erreichen des Relegationsrangs 16. Noch vier Spiele bleiben den Vereinen, sich zu retten oder immerhin würdevoll aus dem Oberhaus auszuscheiden. Wir haben Euch gebeten, die restlichen Partien zu tippen - und sind durchaus überrascht über Euren Optimismus in Sachen 96...