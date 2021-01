Wieder mit Franke und Bijol: So würdet ihr Hannover 96 in Karlsruhe aufstellen

Selten ist die Frage vor einem Spiel von Hannover 96 nach der Wunsch-Startelf von den SPORTBUZZER-Usern so klar und deutlich beantwortet worden wie vor der Partie am Mittwochabend (20.30 Uhr) beim Karlsruher SC. Und das, obwohl es durchaus eine kleine Qual der Wahl gab - trotz und gerade wegen des 5:2 in Nürnberg...

Zwei große Frage schwebten über der Umfrage: Sollen die in Franken gesperrten Marcel Franke und Jaka Bijol in die Startelf zurückkehren und Baris Basdas und Josip Elez ablösen, obwohl die ja einen guten Job gemacht haben? Und: Sollen Patrick Twumasi und/oder Florent Muslija auf den Flügeln mal wieder eine Chance von Anfang an erhalten, nachdem sie in Nürnberg deutlich positiver auffielen als Kingsley Schindler und Valmir Sulejmani? Seht selbst, es gibt eindeutige Antworten...