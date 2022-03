JETZT ABSTIMMEN: Mit welcher Elf soll Hannover 96 auf Schalke beginnen?

Wiedergutmachung ist angesagt: Nach dem ernüchternden 0:3 zu Hause gegen den 1. FC Nürnberg ist 96 am Samstag beim FC Schalke 04 gefordert. Gefordert einerseits, ein anderes Gesicht zu zeigen, aber gefordert auch andererseits, zu punkten, um dem Klassenerhalt in der 2. Bundesliga ein Stückchen näher zu kommen. Eine Frage im Vorfeld der Partie bei den Knappen ist: Mit welchem Personal stehen die Chancen am besten?

Zumal Coach Christoph Dabrowski Tag für Tag Hiobsbotschaften erreichen: Zwar stehen Maximilian Beier und Luka Krajnc nach ihrer Corona-Zwangspause wieder zur Verfügung, doch Lawrence Ennali und Dominik Kaiser haben sich nun in selbige verabschieden müssen. Darüber hinaus fallen Sebastian Ernst (Achillessehnenriss), Ersatztorhüter Martin Hansen (Kapselverletzung) und Niklas Hult (bakterieller Infekt) aus. Wie würdet ihr die Roten ins Rennen schicken?