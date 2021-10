JETZT ABSTIMMEN: Mit welcher Elf soll 96 gegen Schalke 04 beginnen?

Namhafter Besuch ist am Freitagabend zu Gast in Hannover: Der FC Schalke 04 stellt sich am 10. Spieltag in der HDI-Arena vor, Anstoß ist um 18.30 Uhr. Großer Name, großer Name her - 96 will die drei Punkte zu Hause behalten und den Absteiger mit leeren Händen auf die Heimreise in den Westen der Republik schicken.

Auch nach der Länderspielunterbrechung hat Coach Jan Zimmermann in personeller Hinsicht die Qual der Wahl. Mit welcher Formation würdet ihr die Partie gegen die Knappen um Torjäger Simon Terodde angehen?