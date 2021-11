JETZT ABSTIMMEN: Mit welcher Elf soll 96 beim Karlsruher SC beginnen?

Ist schon eine Weile her, dass 96 drei Punkte geholt hat. Am 18. September war das, die Mannschaft von Jan Zimmermann setzte sich mit 3:0 in Kiel durch. Seitdem gab's nur Niederlagen und Unentschieden zu verbuchen, und so finden sich die Roten kurz vor den Abstiegsrängen wieder. Auswärts beim Karlsruher SC (Samstag, 13.30 Uhr) soll sich das ändern - ansonsten wird die Luft immer dünner...

Zu den guten Nachrichten: Julian Börner fehlt nach seinem Platzverweis gegen Paderborn zwar rotgesperrt, doch Innenverteidigerkollege Marcel Franke ist einsatzbereit. Abgesehen von Torhüter Ron-Robert Zieler hat Zimmermann seinen gesamten Kader zur Verfügung. Welche Elf würdet ihr von Beginn an auflaufen lassen?