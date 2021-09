JETZT ABSTIMMEN: Mit welcher Elf soll 96 gegen Sandhausen beginnen?

Mehr als drei Jahre ist es schon her, dass Hannover 96 mal drei Ligaspiele am Stück für sich entscheiden konnte. Am Sonntag (13.30 Uhr) könnte die Mannschaft von Jan Zimmermann einen solchen Dreierpack mal wieder schaffen - nach dem 1:0 gegen St. Pauli und dem 3:0 in Kiel zuletzt. Lauf und Tabellenkonstellation sprechen jedenfalls für die Roten.

Anzeige

Allerdings: Die Gäste treten die Reise nach Niedersachsen mit einem neuen Trainer an. Und der dürfte auf eine neue Ansprache setzen, auf neue Motivation hoffen und vielleicht auch auf neues Personal setzen. Apropos: Welche Startelf würde ihr gegen das Kellerkind aufbieten, wenn ihr 96-Trainer wärt?