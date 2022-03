Breite Streuung: So habt ihr die 96-Profis nach dem Spiel auf Schalke benotet

Wieder ist's nichts geworden mit Zählbarem, auch auf Schalke stand 96 am Ende mit leeren Händen da. Immerhin können Profis und Verantwortliche auf eine erkennbare Leistungssteigerung bauen, die die Roten bei der 1:2-Auswärtsniederlage an den Tag legten. Das allein wird beim Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga freilich nicht reichen.

Zumal sich alle Spieler besser als zuletzt in Sandhausen und gegen Nürnberg präsentierten. Bei den Noten der SPORTBUZZER-User gab es hinterher jedenfalls eine doch recht breite Streuung - vom erneut überzeugenden Torhüter Ron-Robert Zieler bis zum wenig effektiven Joker Linton Maina.