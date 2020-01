Eure Meinung zählt: Wie würdet ihr Hannover 96 beim SSV Jahn Regensburg aufstellen?

Für Hannover 96 steht am Dienstag (20.30 Uhr) das erste Pflichtspiel des neuen Jahres an - auswärts beim SSV Jahn Regensburg. Das Team von Kenan Kocak will unbedingt drei Punkte einfahren. Der Abstand zum Relegationsplatz beträgt nämlich nur zwei Punkte.

Kaiser und Guidetti rücken wohl in die Startelf

Gegner Regensburg hat immerhin fünf Zähler mehr als 96 auf dem Konto und grüßt aktuell von Platz sieben. Bei einem Sieg könnte Hannover bis auf zwei Punkte an die Regensburger heranrücken und sich etwas Luft im Tabellenkeller verschaffen.