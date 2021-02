Nur noch 7,7 Prozent glauben an einen Aufstieg von Hannover 96

13 Spieltage sind es noch für Hannover 96 in der zweiten Zweitliga-Saison in Folge. Summa summarum sind noch 39 Punkte zu vergeben, die Truppe von Trainer Kenan Kocak würde kann ihre bisherige Ausbeute (33) also mehr als verdoppeln.

Und natürlich fließt bis zum Ende der Saison 2020/2021 am 23. Mai noch viel Wasser die Leine herunter, aber bis zu Relegationsplatz drei sind es eben auch neun Zähler Rückstand. Der SPORTBUZZER wollte von euch wissen: Können die Roten das kleine Fußballwunder noch packen? Und die User sind sich einig, NEIN, können sie nicht!