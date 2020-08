SPORTBUZZER-Umfrage: Kann Baris Basdas Hannover 96 weiterhelfen?

Am späten Montagnachmittag präsentierte Hannover 96 in Baris Basdas den sechsten Sommerneuzugang. Der gelernte Innenverteidiger, der auch auf den Außenverteidigerpositionen und im defensiven Mittelfeld spielen kann, wechselt vom türkischen Erstligaaufsteiger Fatih Karagümrük SK an die Leine.

Der Transfer ist sicherlich auch durch Kenan Kocaks gute Kontakte in seine türkische Heimat zustande gekommen. In der vergangenen Saison kam der 30-Jährige in insgesamt 25 Pflichtspielen zum Einsatz. Dabei schoss er ein Tor, sammelte elf gelbe Karten und flog einmal mit Gelb-Rot vom Platz. Im entscheidenden Spiel um den Aufstieg in den Playoffs führte Basdas Karagümrük sogar als Kapitän aufs Feld. Nun folgt der Wechsel nach Hannover. Doch kann er 96 auch helfen, die angestrebten Ziele zu erreichen?