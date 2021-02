Würdet ihr es tun: Beide 96-Derbysiege gegen den sicheren Aufstieg eintauschen?

Aus 0:1 mach' 4:1, aus 0:1 mach' 2:1 - sowohl in Hannover als auch in Braunschweig hat sich 96 gegen den ungeliebten Nachbarn durchgesetzt und damit seine sportliche Vormachtstellung in der Region fett unterstrichen (Wolfsburg findet an dieser Stelle einfach mal keinerlei Beachtung). Während die Roten sich um die untere Tabellenregion wohl nicht mehr zu kümmern brauchen, wird die Luft für die Blau-Gelben in der 2. Bundesliga bis zum Saisonende dünn bleiben.

Genug zur Eintracht, zurück zu 96. Viel ist schon nach dem Hinspiel über die Wertigkeit der Derbysiege diskutiert und geschrieben worden. Die Meinungen scheinen in dieser Frage auseinander zu gehen. Was ist wichtiger: in die Bundesliga zurückzukehren oder den Erzrivalen gleich zweimal in die Schranken zu weisen? Oder anders gefragt, jetzt wo es erste Fakten gibt: Würdet ihr die Derbysiege gegen den sicheren Aufstieg, der zur Mini-Winterpause gefühlt schon kein Thema mehr gewesen ist, eintauschen?