Bis Saisonende mit Kocak: Wie steht ihr zu dieser Entscheidung von 96?

Zwei Entscheidungen am Mittwochmittag: Hannover 96 trennt sich von Coach Kenan Kocak - das allerdings nicht mit sofortiger Wirkung, wie wohl von den meisten Beobachtern erwartet, sondern erst nach dem Ende der Spielzeit. Der 40-jährige Kocak, der das Traineramt bei den Roten Mitte November 2019 übernommen hatte, wird die Mannschaft also noch in den vier Spielen gegen Darmstadt, in Kiel und beim FC St. Pauli sowie zu Hause gegen Nürnberg betreuen.

Nach oben geht es für 96 nur noch um einen anständigen Tabellenplatz, nach unten kann praktisch nichts mehr passieren - dann kann man die Spielzeit auch gemeinsam abschließen. So lässt sich argumentieren. Aber auch so: Warum macht man den Schnitt nicht gleich? Stichwort "lame duck", mal dem Nachwuchs glaubhaft eine Chance geben...