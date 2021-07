Gegen Rostock endlich wieder ins Stadion? 96-Anhängerschaft ist da gespalten

"Ich freue mich total, dass auch unsere Fans die Chance bekommen, wieder ins Stadion zu gehen. Und ich freue mich für meine Mannschaft, dass sie wieder Unterstützung bekommt", sagte Jan Zimmermann am Dienstag nach dem Training der 96-Profis. Am Samstag (13.30 Uhr) dürfen die Roten wie ursprünglich geplant bis zu 22.250 Zuschauer in der HDI-Arena begrüßen.

Erlaubt ist es also, nur: Wollen die Fans überhaupt wieder ins Stadion gehen? Oder schrecken die mittlerweile gängigen Corona-Einschränkungen bzw. die Sorge vor einer Infektion vielleicht nicht im Stadion selbst, sondern auf dem Weg dorthin sie ab? In einer SPORTBUZZER-Umfrage hat etwa jeder zweite Teilnehmer einen Stadionbesuch angekündigt, für 46,8 Prozent ist das ganz selbstverständlich, 10,6 Prozent wollen hin, haben aufgrund der Begleitumstände aber nicht so richtig Lust drauf.