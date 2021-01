Ohne Franke in Franken: 96-Anhänger wollen Simon Falette in der Innenverteidigung

Kenan Kocak muss umbauen: Nach drei Spielen am Stück mit derselben Startelf wird der Trainer von Hannover 96 am Sonntag (13.30 Uhr) beim 1. FC Nürnberg mal wieder anderes Personal von Anfang an auf den Rasen schicken, denn Jaka Bijol hat gegen St. Pauli Gelb-Rot, Marcel Franke seine fünfte gelbe Karte gesehen. Speziell in der Innenverteidigung gibt es bei den Roten einige Alternativen, der SPORTBUZZER wollte von den 96-Anhänger wissen, wie sie es halten würden.

Das Ergebnis ist ziemlich eindeutig: Drei Viertel der User entschieden sich für Simon Falette als Ersatz in der Viererkette. Der 28-Jährige, der von Eintracht Frankfurt gekommen ist und eigentlich als Stammkraft vorgesehen war, solle an der Seite von Timo Hübers verteidigen. 11,6 Prozent würden Josip Elez mal wieder bringen, 9,1 Prozent Baris Basdas - und für eine verschwindend kleine Minderheit wäre eine Dreierkette ohne dieses Trio eine Option.