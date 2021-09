Große Zustimmung: 96 und Manager Mann kriegen gutes Zeugnis für Sommertransfers

Die Leistungen auf dem Platz sind bisher nicht wirklich überzeugend gewesen, doch abseits des Rasens haben die Verantwortlichen von Hannover 96 in diesem Sommer einen guten Job gemacht, wie es so schön heißt. Das jedenfalls empfinden die SPORTBUZZER-User in Bezug auf die Transfers der Roten. Drei Viertel der Teilnehmer sind alles in allem zufrieden mit den Zu- und Abgängen, lediglich 24,9 Prozent sind es nicht.

Auch dass es derart viele neue Gesichter bei 96 gibt und viele Akteure den Klub verlassen haben, stößt auf Zustimmung - sogar auf noch größere. 90,7 Prozent halten diesen Umbruch für nötig, nur 9,3 Prozent eher nicht. Sportdirektor Marcus Mann und Coach Jan Zimmermann bekommen für ihre Transferpolitik die Durchschnittsnote 2,8.