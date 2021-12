Wer ersetzt Hinterseer? Fans vertreten in der 96-Stürmerfrage klare Meinung

Auf ein Tor im Dress der Roten wartet er zwar noch, dennoch stand Lukas Hinterseer seit seinem Wechsel zu Hannover 96 in allen zehn Spielen in der Startelf, wenn er einsatzbereit war. Nun hat sich der Österreicher mit dem Coronavirus infiziert - und muss den Rückrundenauftakt gegen Bremen vom Sofa aus der häuslichen Quarantäne verfolgen.

Die Fans setzen auf die Option Geschwindigkeit mit dem schnellen Beier an vorderster Front und flinken Flügelspielern (Maina, Ennali) dahinter. So soll die Werder-Defensive auf Trab gehalten werden.

Die Zuversicht ist groß, dass es so mit einem Erfolg in die Winterpause geht. 61,1 Prozent der SPORTBUZZER-User glauben, dass es im Heimspiel gegen die Grün-Weißen zu einem Dreier reicht - es wäre der dritte in Folge und wohl gleichbedeutend damit, dass Christoph Dabrowski die Mannschaft auch in der restlichen Rückrunde trainiert.