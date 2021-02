Was ist wichtiger? Jeder zweite 96-Fan würde Derbysiege gegen Aufstieg eintauschen

Es ist eine rein hypothetische Frage, aber nach beiden Derbysiegen von 96 gegen Eintracht Braunschweig haben wir sie gestellt: Wie wichtig sind diese Erfolge gegen den Erzrivalen in Relation zum Aufstieg? Konkreter: Würden die Fans der Roten sie gegen die sichere Rückkehr in die Bundesliga eintauschen?

Das Ergebnis der SPORTBUZZER-Umfrage ist nicht ganz so leicht zusammenfassen. 46,0 Prozent haben dafür gestimmt, dass sie das 4:1 und 2:1 gegen den Aufstieg eintauschen würden, also fast jeder zweite Teilnehmer an der Umfrage vertritt diese Meinung. Für 19,9 Prozent der 96-Anhänger sind hingegen die Derbysiege wichtiger als der Sprung zurück ins Oberhaus. Und der große Rest (34,1)? Der hält nichts von diesem Entweder-oder, da für 96 noch beides möglich ist...