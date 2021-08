Ochs von Anfang an: So würdet ihr 96 im Pokal in Norderstedt starten lassen

Eine Runde weiterkommen und Selbstvertrauen sammeln - so läuft's idealerweise für Hannover 96 an diesem Samstag. Ab 15.30 Uhr ist die Mannschaft von Jan Zimmermann in der 1. Runde des DFB-Pokals beim FC Eintracht Norderstedt gefordert; ein Zweitligist, der voll im Saft steht, bei einem Regionalligisten, der sich noch auf den Pflichtspielalltag vorbereitet - da ist die Favoritenrolle natürlich klar verteilt.

Bekanntermaßen schreibt der Pokal jedoch seine eigenen Gesetze, weshalb Zimmermann in Norderstedt auch auf Experimente verzichten will. Die SPORTBUZZER-User sehen es ganz ähnlich, wollen jedoch im Mittelfeld Änderungen an der Startelf der Roten vornehmen. Philipp Ochs soll von Beginn an spielen - und auch ein Youngster...