Niklas Hult - einfach stark: So habt ihr die 96-Profis beim Derbysieg bewertet

Erst seit dieser Saison spielt Niklas Hult für Hannover 96, aber das Derby hat er anscheinend schon verinnerlicht. Im Hinspiel traf der Schwede beim 4:1 gegen Eintracht Braunschweig vorentscheidend zum 3:1, beim zweiten Aufeinandertreffen war er mit seinen beiden Vorlagen ganz maßgeblich beteiligt am 2:1-Auswärtssieg der Roten. Baustelle Linksverteidiger? Geschlossen, dank Derbyheld Hult!

Sehen auch die SPORTBUZZER-User so. Sie belohnen den 30-Jährigen in schöner Regelmäßigkeit mit guten Noten, auch nach dem Duell beim Erzrivalen ist das wieder so gewesen. Hult war für die große Mehrheit der Mann des Tages in Braunschweig, strich eine Durchschnittsnote von 1,9 ein. Davon können viele andere 96er nur träumen, denn insgesamt war es keine Glanzleistung der Roten, was sich bei etlichen Spielern in der Durchschnittsnote bemerkbar macht...