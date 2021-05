Hult und Muslija top: So habt ihr die 96-Profis nach dem Spiel in St. Pauli benotet

Diese Noten können sich sehen lassen - zumindest größtenteils: Die Profis von Hannover 96 sind für ihre Leistung in der Partie beim FC St. Pauli wenig überraschend ganz gut von den SPORTBUZZER-Usern bewertet worden. Im letzten Auswärtsspiel der Saison setzte sich die Mannschaft von Noch-Trainer Kenan Kocak mit 2:1 durch. Irgendwie passt es ins Bild dieser Spielzeit, dass dort, wo anfangs nichts ging, nämlich in der Fremde, am Ende einer Dreier herausspringt.

Wie auch immer: Die Roten kamen bei euch also gut bis durchschnittlich weg, allerdings nicht nur die Bank. Hendrik Weydandt fiel ab, in Erinnerung haftet noch immer die vergebene Doppelchance nach Ducksch-Zuspiel. Auch Kingsley Schindler wusste erneut nicht zu gefallen. Ganz anders Überraschungs-Torschütze Niklas Hult und (aktuell einmal mehr) Florent Muslija...