Leihgabe Beier startet durch: So stark habt ihr die 96-Profis gegen St. Pauli gesehen

Es geht doch! Mit einer ganz anderen Einstellung hat sich Hannover 96 im Heimspiel gegen den hoch gehandelten FC St. Pauli präsentiert. Der Einsatz hat von Anfang an gestimmt, und auch spielerisch zeigte sich die Mannschaft von Jan Zimmermann gegenüber der Partie in Darmstadt deutlich verbessert - was nach dem 0:4-Debakel allerdings auch nicht die größte Kunst war.

Egal: Es war ein guter Auftritt und 96 hat drei Punkte eingefahren, das steht unterm Strich. Ganz besonders überzeugt hat die SPORTBUZZER-User der jüngste Spieler der Roten: Leihgabe Maximilian Beier legte ein starkes Startelfdebüt hin, agierte aggressiv und zielstrebig. Das bringt ihm eine glatte 2 ein. Doch auch seine Mitspieler verdienten sich gute Noten...