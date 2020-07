Verstärkung oder eher nicht? So bewertet ihr die bisherigen Transfers von Hannover 96

Aktuell basteln die Verantwortlichen an der Mannschaft, die in der kommenden Saison den Aufstieg in die Bundesliga schaffen soll. Drei Neuverpflichtungen hat 96 dafür bereits unter Dach und Fach gebracht. Franck Evina , Valmir Sulejmani und Mike Frantz sollen dabei helfen, die hohen Ziele zu erreichen.

Bei Hannover 96 steht mal wieder ein Umbruch an. Trainer Kenan Kocak ist mit dem 96-Kader nicht zufrieden und strebt große Veränderungen an. Auch die gestandenen Profis Ron-Robert Zieler, Marvin Bakalorz und Edgar Prib sollen auf der Streichliste stehen. Der SPORT BUZZER berichtete .

Perspektivisch sinnvoll, aber...

Wir wollten von euch wissen, was ihr von den bisherigen Transfers haltet. Können die drei Neuzugänge 96 wirklich weiterhelfen oder entpuppen sie sich als Flop? Fangen wir mit Franck Evina, der vom FC Bayern München kommt, und zuletzt an den Drittligisten KFC Uerdingen ausgeliehen war, an. 2.312 SPORTBUZZER-User haben abgestimmt und der Großteil (53,3 Prozent) glaubt, dass Evina perspektivisch wichtig werden kann - allerdings noch nicht in der kommenden Saison. Immerhin 26,4 Prozent trauen dem 20-Jährigen den Durchbruch sofort zu. Der Rest (20,3 Prozent) ist vom Transfer nicht überzeugt.

Neben Flügelstürmer Evina hat sich 96 in der Offensive mit Rückkehrer Valmir Sulejmani, der in Hannover ausgebildet wurde, verstärkt. Der 24-Jährige kickte zuletzt für den Drittligisten Waldhof Mannheim und wechselt nun ablösefrei zurück an die Leine. 61,3 Prozent der SPORTBUZZER-User glauben, dass er als Joker und Perspektivspieler wertvoll werden kann - immerhin 13,1 Prozent trauen ihm schon in dieser Saison eine wichtige Rolle zu. Allerdings befürchtet ein Viertel der Teilnehmer (25,6 Prozent), dass Sulejmani nicht das Format für 96 hat.