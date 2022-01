Unzufrieden mit 2021: 96-Fans blicken wenig zuversichtlich in die Zukunft

18 Spiele, nur 14 Tore und 20 Punkte - und zum Abschluss ein 1:4 zu Hause gegen Bremen: Die erste Saisonhälfte von Hannover 96 ist nicht gerade erfolgreich verlaufen. Wieder mal wurde der Trainer gewechselt, jetzt soll es Christoph Dabrowski statt Jan Zimmermann richten. Die Zuversicht der Fans hinsichtlich einer besseren Zukunft der Roten hält sich jedoch in Grenzen...

Bei einer SPORTBUZZER-Umfrage gaben 46,6 Prozent der Teilnehmer an, dass es wohl knapp für den Klassenerhalt reichen wird. Immerhin 41,3 Prozent glauben, dass es am Ende zu einem soliden Mittelfeldplatz langt, 7,2 Prozent befürchten hingegen den Abstieg. Das zum Mittelfristigen. Langfristig und allgemein blicken allerdings 44,4 Prozent der Teilnehmer "pessimistisch" in die Zukunft von 96. 39,5 sind "recht neutral" gestimmt, lediglich 16,1 Prozent sind "zuversichtlich".