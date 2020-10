Derbysieg zu sorglos gefeiert? Meinung der 96-Fans geht da deutlich auseinander

Rund 300 Fans von Hannover 96 haben den Derbysieg gegen Eintracht Braunschweig ausgelassen gefeiert. Zu ausgelassen? Zwar bedeckten sie bei der Feier, bei der sie durch einen Zaun von der Mannschaft getrennt waren, in der Regel Mund und Nase, doch der Abstand war zumeist nicht so groß, wie er in Zeiten der Corona-Pandemie hätte sein sollen.

Der SPORTBUZZER hat nach Eurer Meinung gefragt: War es grob fahrlässig, wie die Fans sich verhalten haben, und hätte dieses Verhalten belangt werden müssen? Oder war es eine absolute Ausnahme, die nicht als Vorbild taugt, aber angesichts des Erfolgs verständlich ist? Oder sollte man Corona bei einem Derbysieg mal Corona sein lassen?