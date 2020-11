Nach Würzburg-Pleite: 96-Fans halten trainingsfreien Dienstag für falsches Signal

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit - keine Besonderheit in Zeiten der Corona-Pandemie - beginnt bei Hannover 96 am Mittwoch die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Holstein Kiel (Sonntag, 13.30 Uhr). Erst am Mittwoch, so empfinden es jedenfalls die SPORTBUZZER-User. In einer Umfrage entschieden sich knapp zwei Drittel der Teilnehmer (65,1 Prozent) dafür, dass der trainingsfreie Dienstag nach einer Pleite wie der in Würzburg das falsche Signal sei.

Zur Erinnerung: Auf das 1:2 beim Schlusslicht folgte am Montag eine ausgiebige Besprechung, ehe die Startelf regenerativ in der HDI-Arena arbeitete, während die anderen 96-Kicker auf der MKA trainierten. Der Dienstag galt dann jedoch der Regeneration. Nur 12,8 Prozent der Teilnehmer an der Umfrage empfinden diese Maßnahme als richtig, 22,2 Prozent sind unentschlossen.