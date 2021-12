Wie seht ihr's: Soll Dabrowski die 96-Profis auch im neuen Jahr coachen?

Ein etwas schmeichelhafter Sieg gegen den HSV, ein verdientes, unnötig knappes 2:1 bei Schlusslicht Ingolstadt und eine deutliche Niederlage gegen Werder Bremen - das sind die Ergebnisse von Hannover 96 unter Interimstrainer Christoph Dabrowski. Mit 20 Punkten und drei Zählern Vorsprung auf Sandhausen auf dem Relegationsplatz gehen die Roten als Tabellen-15. in die kurze Winterpause.

In die Rückrunde hat der 43-Jährige, der bisher die in der Regionalliga beheimatete Reserve gecoacht hat, die Profis geführt, doch soll wird er sie auch auf den Rest der zweiten Saisonhälfte im neuen Jahr vorbereiten? Am 29. Dezember ist Trainingsstart für die Mannschaft, eine Entscheidung muss spätestens mit Blick auf diesen Termin getroffen werden, so Manager Marcus Mann. Welcher Meinung seid ihr?