Umfrage: Hannover 96 holt Hinterseer als Ducksch-Ersatz - die richtige Entscheidung? 

Nur wenige Tage nach dem Abgang von Marvin Ducksch hat Hannover 96 reagiert und in Lukas Hinterseer einen neuen Stürmer verpflichtet. Der 30-Jährige spielte zuletzt in Südkorea für Ulsan Hyundai, war in Deutschland aber auch schon für den Hamburger SV, den VfL Bochum sowie den FC Ingolstadt aktiv. Bei den Roten hat er nun einen Vertrag bis 2023 unterschrieben.

Dass Hinterseer im deutschen Unterhaus für Tore gut ist, hat er in seiner Karriere schon unter Beweis gestellt. In insgesamt 127 Zweitligaspielen erzielte der Angreifer 50 Tore und gab 15 Vorlagen. Bei seiner letzten Station in Deutschland, dem Hamburger SV, haperte es allerdings ein wenig. Sein Vorgänger Marvin Ducksch erzielte für 96 in 70 Spielen 33 Tore - kann Hinterseer daran anknüpfen?