Neue Trikots kommen gut an, aber: Gibt es bei Hannover 96 ein Stutzen-Gate?

"Gefühlt haben wir beim Heimtrikot in der Vergangenheit nun alle Rot-Töne einmal komplett durchgespielt. Im Austausch mit den Fanclubs, aber natürlich auch aus Sicht des Alleinstellungsmerkmals und der Wiedererkennung wird das Heimtrikot von Hannover 96 in Zukunft genau in diesem Rot-Ton gestaltet", wurde Josip Grbavac, Bereichsleiter Marketing bei Hannover 96, bei der Vorstellung der neuen Trikots auf der Webseite des Zweitligisten zitiert. So weit, so klar. Klar ist auch: Über Geschmack lässt sich vortrefflich streiten, über die neuen Trikots des Lieblingsklubs ohnehin. Zu schlicht, zu gewagt, zu modern, zu altbacken - die Palette der möglichen Reaktionen ist breit gefächert. Die SPORTBUZZER-User stellen Ausrüster Macron und 96 allerdings ein recht gutes Zeugnis aus...

Das 96-Heimtrikot im Wandel der Zeit: Das 96-Trikot im Wandel der Zeit. ©

3,6 von 5 möglichen Herzchen gab's für das neue Heimtrikots, 3,7 für den grünen Auswärtsdress und 3,8 für das schwarz-graue Ausweichleibchen. Fazit: Befriedigend bis gut, die Fans sind im Großen und Ganzen doch recht zufrieden mit dem Look. Erstmals getragen wurde das rote Jersey am Samstag beim 5:2 im Testspiel gegen den Stadtrivalen vom HSC. Und während die Partie lief, monierte die Rote Kurve in einem Tweet die Anordnung der Farben auf den neuen Stutzen. "Meine Damen & Herren, wir präsentieren Ihnen die Stutzen in den Vereinsfarben grün-schwarz-weiß ... äh grün-weiß-schwarz - was lief denn hier falsch, Hannover 96?"

Auf den weißen Stutzen lassen sich die Farben bei dem gewählten Style nicht entsprechend dem beliebten Fan-Gesang "Du bist unsere Liebe in den Farben Schwarz-Weiß-Grün" anordnen. Bei den schwarzen und schwarz-grauen indes schon. Auch beim Kragen des Ausweichtrikots ließe sich die Anordnung monieren. Gibt es jetzt also ein kleines Stutzen-Gate bei 96, was meint ihr?

