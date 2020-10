Pfostenschuss als Ausrufezeichen: Wie wertvoll wird Patrick Twumasi für 96?

Rund 800.000 Euro hat Hannover 96 Anfang September für Patrick Twumasi hingeblättert, der Neuzugang von Deportivo Alavés ist verpflichtet worden, um das Offensivspiel der Roten zu beleben und für jede Menge Wirbel auf den Flügeln zu sorgen. Allerdings hat der Königstransfer die komplette Vorbereitung verpasst, entsprechend muss er langsam ans Team herangeführt werden. Sechs Minuten im Pokal, 17 in Aue und sieben im Derby - der Ghanaer, der mit dem FC Astana schon in der Champions League gespielt hat, ist noch weit weg von der Startelf.

"Wir haben gesehen, dass er leider noch sehr viel aufarbeiten muss", sagte Trainer Kenan Kocak nach dem 1:4 im Test bei Union Berlin, wo Twumasi eben doch erstmals von Anfang an ran durfte. „Er lässt immer schön aufblitzen, wozu er in der Lage ist, aber die Konstanz ist nicht da.“ In Hälfte eins war wenig bis gar nichts vom Linksaußen zu sehen, ihm fehlte die Bindung zum Spiel, aber auch das Durchsetzungsvermögen. Kurz nach der Pause bereitete er dann jedoch mit seinem Linksschuss an den Pfosten den zwischenzeitlichen Ausgleich vor.