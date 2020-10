Daumen hoch für Simon Falette: Viel Vorschusslorbeer der 96-Fans für den Neuen

Wenn Simon Falette hält, was sich die Fans von ihm versprechen, dann hat Hannover 96 da ein richtigen dicken Fisch an Land gezogen. Die Frage vom SPORTBUZZER, ob der 28-Jährige ein guter Transfer sei, beantworteten 95,8 Prozent der Teilnehmer an der Umfrage mit: "Ja, ich denke schon!" Wir runden auf 96 Prozent auf und stellen fest: Es gibt nur ganz wenige Skeptiker.

Ob der Nationalspieler Guineas allerdings auch maßgeblich dazu beitragen wird, dass die Roten endlich ihre Schwäche bei gegnerischen Standardsituationen abstellen können, da sind sich die User noch nicht ganz so sicher. "Mal abwarten", sagen knapp 59,7 Prozent. Immerhin 37,7 Prozent glauben aber daran, dass sie mit Falette hinten drin nicht mehr so sehr zittern müssen, wenn sich der Gegner den Ball für einen Freistoß oder eine Ecke hinlegt.