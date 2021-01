Nach dem Doppelpack: Ist bei 96-Königstransfer Twumasi der Knoten geplatzt?

Er kam, sah - und traf: Gegen den SV Sandhausen wurde Patrick Twumasi zur zweiten Halbzeit für den angeschlagenen Valmir Sulejmani eingewechselt, er eroberte kurz darauf den Ball und stellte eiskalt auf 2:0 für Hannover 96 (48.). Doch dabei sollte es nicht bleiben: Kurz vor Schluss, als sich viele schon über ein ausgebliebenes Abspiel ärgerten, setzte der Ghanaer noch einen drauf und schloss frech ins kurze Eck ab (89.). 4:0, der Endstand, Doppelpack!

In seinen bisherigen Einsätzen hatte der 26-Jährige, der aufgrund seiner hohen Ablösesumme von rund 800.000 Euro als Königstransfer tituliert wird, gefühlt zusammen nicht so viele gute Aktionen gehabt wie in diesen 45 Minuten. Torbeteiligungen? Lediglich die Freistoßflanke zur Führung in Würzburg. Ist Twumasi jetzt angekommen oder immerhin auf dem Weg, die erhoffte Verstärkung zu werden? Falls ja, umso bitterer, dass er sich am Mittwoch im Training verletzt hat. Wie schwer? Noch unklar...