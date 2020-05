Jubel in Dauerschleife? Fans glauben an starken Schlussspurt von Hannover 96

Genau diese Frage hat der SPORT BUZZER gestellt, genauer: danach gefragt, wie die Roten die restlichen acht Begegnungen bis zum Ende dieser denkwürdigen Saison wohl bestreiten. Und so viel lässt sich in wenigen Wort vorab zusammenfassen: Die 96-Anhänger blicken ungemein zuversichtlich in die nahe Zukunft!

Selbst die Corona-Zwangspause sowie leere Tribünen und ein ziemlich holpriger Start in Osnabrück haben Hannover 96 nicht aus der Erfolgsspur werfen können: Dem 3:1 zu Hause gegen Holstein Kiel und dem 3:0 in Nürnberg ließ die Mannschaft von Kenan Kocak in ihrem ersten Geisterspiel ein 4:2 beim VfL an der Bremer Brücke folgen. Neun Punkte ist die fette Ausbeute aus den vergangenen drei Partien. Stellt sich die Frage: Geht das so weiter?

Das Heimspiel am Mittwochabend gegen den Karlsruher SC? Scheinbar reine Formsache. 96,1 Prozent der Teilnehmer an der Umfrage glauben an den vierten Dreier in Folge für Osnabrück-Doppelpacker Marvin Ducksch & Co. Es wäre der erste Sieg im dritten Duell in dieser Spielzeit mit den derzeit ebenfalls formstarken Badenern...

An Auswärtsspiele in Sandhausen im Mai denkt man bei 96 "naturgemäß" gern zurück, 2017 - da war doch was... 75,5 Prozent der SPORTBUZZER-User glauben fest daran, dass Kocak mit seinen Jungs am Samstag auch von seinem alten Arbeitgeber alle drei Zähler mitnimmt, 22,7 Prozent tippen auf ein Unentschieden.

Bereits zweimal abgesagt werden musste das Heimspiel gegen Dynamo Dresden. Wenn es denn am 3. Juni endlich soweit sein sollte, gibt es für die Sachsen nichts zu holen - davon sind die 96-Fans überzeugt: 95,9 Prozent haben sich auf einen weiteren Sieg der Roten festgelegt.