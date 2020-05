Neustart geglückt: Wie viele Punkte holt 96 aus den restlichen acht Spielen noch?

Wenn Hannover 96 das bereits zweimal abgesagte Heimspiel gegen Dynamo Dresden gewinnt, geht dann womöglich noch etwas in Sachen Wiederaufstieg? Nach dem Auswärtssieg in Osnabrück lässt sich definitiv sagen: Der Neustart nach der Corona-Zwangspause ist der Mannschaft von Kenan Kocak geglückt, angesichts von nunmehr 35 Punkten auf der Habenseite dürften die letzten Zweifel am Klassenerhalt in der 2. Bundesliga ausgeräumt sein.

Acht Spiele haben die Roten in den kommenden fünf Wochen vor der Brust, maximal 24 Zähler können ergo bis Ende Juni noch hinzukommen. Wie viele Punkte werden es?