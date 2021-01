Schlechtes Zeugnis: 96-Fans enttäuscht von Spielern und Verantwortlichen

Kurz bevor es in 2021 zum ersten Mal wieder ernst wird und um Punkte geht, gilt es noch einmal auf das bisher Geschehene zurückzublicken. Wir wollten wissen: Wie bewerten die Fans von Hannover 96 den ersten Teil der Saison 2020/21? Wie zufrieden sind sie mit dem, was die Mannschaft auf dem Platz gezeigt hat, und wie schätzen sie die Arbeit der Hauptverantwortlichen bei den Roten - namentlich Profichef Martin Kind, Trainer Kenan Kocak und Sportdirektor Gerhard Zuber - ein?

Um es vorwegzunehmen: Das Ergebnis ist insgesamt alles andere als positiv. Versetzung stark gefährdet, würde es wohl in der Schule heißen. Immerhin: Dass 96 tatsächlich nicht versetzt wird, also absteigt, daran glaubt so gut wie keiner. Aber seht selbst...