Hohe Erwartungen: Kann Rückkehrer Ernst bei 96 an Leistungen aus Fürth anknüpfen?

Ausgerechnet der Auftritt vor zwei Wochen in der HDI-Arena war nicht wirklich ein Bewerbungsschreiben, aber womöglich waren sich 96 und Sebastian Ernst da längst über seine Rückkehr nach Hannover einig. Ist auch völlig egal, denn ansonsten spielt der gebürtige Neustädter eine starke Saison mit Fürth, sodass man in Franken nun sehr traurig über Ernsts ablösefreien Abschied am Ende der Spielzeit ist, während man sich bei den Roten über einen Coup beim ersten Transfer für die neue Saison freut.

Anzeige

Der Mittelfeldspieler begründete seinen Wechsel auf der Webseite der Kleeblätter so: "Ich fühle mich im Verein, in der Mannschaft sehr wohl und dennoch habe ich mich dazu entschieden, in die Heimat zurückzukehren." Dort sind die Erwartungen an den 26-Jährigen so groß wie die Freude in den ersten Reaktionen über die doch recht unerwartete Rückkehr. Was glaubt ihr, kann Sebastian Ernst in Hannover nahtlos an die in Fürth gezeigten Leistungen anknüpfen?