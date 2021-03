Start in der Kreisklasse: Wie weit kann's 96-Stürmer Moussa Doumbouya noch bringen?

... und schon ist (nach Hendrik Weydandt) zum zweiten Mal die Rede von einem Märchenstürmer bei Hannover 96 (gewesen): Der Werdegang von Moussa Doumbouya ist allerdings auch wirklich außergewöhnlich. Als Flüchtling in Deutschland angekommen, startete der Guineer auf dem Platz durch. Von der 1. Kreisklasse in die 2. Bundesliga - und das in vier Jahren. Wahnsinn! 2017 war Doumbouya noch für den SV Hambühren im Kreis Celle auf Torejagd gegangen...

Anzeige

Jüngst durfte sich der Stürmer, der bei den Roten einen Amateurvertrag bis Juni 2022 unterschrieben hat, nun über seine ersten Kurzeinsätze bei den Profis freuen, Assist in Düsseldorf und Tor gegen Fürth inklusive. Gegen Schlusslicht Würzburg hätte er sogar von Anfang an spielen sollen, der "Corona-Fall Haraguchi" hat's leider verhindert. Glaubt ihr an den Durchbruch des ehemaligen Dachdeckers bei 96? Und wohin kann die Reise des Senkrechtstarters noch führen?