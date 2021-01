Klaus, Guidetti, Ducksch: Um welche Offensivkräfte sollte sich 96 wirklich bemühen?

Das Transferfenster ist geöffnet, es darf wieder fleißig verhandelt und spekuliert werden. Kenan Kocak wollte Serdar Dursun bereits im Sommer aus Darmstadt nach Hannover lotsen, um die 96-Offensive zu verstärken und die Effizienz zu erhöhen. Inzwischen scheint sogar ein Tausch mit Marvin Ducksch ein Thema zu sein. Auch über eine Rückkehr von Felix Klaus zu den Roten gibt es Gerüchte, der Flügelspieler könnte aus Wolfsburg kommen, um die verwaisten Außen zu beleben.

Immer wieder fällt darüber hinaus auch der Name von John Guidetti, der sich in der Rückrunde der vergangenen Saison zwar in die Herzen vieler 96-Fans spielte, aber, weil zu teuer, zu Deportivo Alavés zurückkehren musste. Dort kommt der Schwede nicht zum Zug. Wäre ein zweites Kapitel in Hannover sinnvoll? Und wie seht ihr die anderen Personalien?