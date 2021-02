Nach dem Trainingszoff: Ist das Strafmaß für 96-Verteidiger Simon Falette angemessen?

In der Trainingseinheit am Mittwoch ist Simon Falette heftig mit einigen seiner Mitspieler aneinandergeraten - körperlich und verbal, allen voran mit Genki Haraguchi. Einen Tag später hat der Innenverteidiger von Hannover 96 bei der Mannschaft um Entschuldigung gebeten, aber auch die Konsequenzen zu spüren bekommen: Für den Rest der Woche muss er allein trainieren, zudem eine Geldstrafe in unbekannter Höhe berappen - und er ist fürs Spiel gegen Fürth aus dem Kader gestrichen.

Dass über die Strafe diskutiert wird, verwundert kaum, die Meinungen in den sozialen Netzwerken gehen bisweilen deutlich auseinander. SPORTBUZZER-Redakteur Jonas Freier kommentierte, dass "derartige Entgleisungen in anderen Gesellschaftsbereichen zu Abmahnungen oder fristlosen Kündigungen" führen. Kompliziertes Thema. Wie ist Eure Meinung?