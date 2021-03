Mehr als 1000 verkaufte Shirts: Wie findet Ihr das neue 96-Sondertrikot?

Am 12. April dieses Jahres feiert Hannover 96 das 125-jährige Vereinsbestehen. Zu diesem Anlass läuft die Profimannschaft einen Tag zuvor beim Heimspiel gegen Heidenheim in einem außergewöhnlichen Shirt auf, am Mittwoch präsentierte 96 das Sondertrikot. Der Jubiläumsdress soll mit den Streifen an das Heimtrikot der Saison 1971/1972 erinnern, in dem zum Beispiel 96-Legende Hans Siemensmeyer auflief.

Beim Fotoshooting jetzt war unter anderem 96-Verteidiger Marcel Franke dabei und fand’s „gut gelungen“. Bereits wenige Stunden nach Verkaufsstart hatten 96-Fans gestern mehr als 1000 der Jubiläumstrikots bestellt. Wir wollen von Euch wissen: Wie gelungen findet Ihr das Sondertrikot von 96: Super oder katastrophal? Stimmt ab in unserer Umfrage!