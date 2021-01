Basdas, Elez, Falette - oder Dreierkette: Wie soll 96 in Nürnberg Verteidiger Franke ersetzen?

Er hatte sich festgespielt neben Timo Hübers: Marcel Franke war in den vergangenen Partien fester Bestandteil der 96-Abwehrkette. Bei der Niederlage gegen St. Pauli (2:3) sah die Abwehr-Kante aber die fünfte Gelbe Karte und fällt somit für das Spiel am Sonntag in Nürnberg aus.

