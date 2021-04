Jetzt abstimmen: Mit welcher Elf würdet ihr 96 gegen den HSV beginnen lassen?

Schon ein paar Tage her, dass Hannover 96 in der 2. Bundesliga um Punkte gekämpft hat. Am Ostersonntag wird das jedoch ein Ende haben, wenn ab 13.30 Uhr der HSV zu Gast in der HDI-Arena ist. 29 Tage nach dem Unentschieden (1:1) in Aue.

Coach Kenan Kocak hat gegen den Tabellenzweiten in personeller Hinsicht die Qual der Wahl. Kein Spieler ist gesperrt, lediglich Timo Hübers und Franck Evina fehlen verletzt. Ein Einsatz von Baris Basdas ist zwar möglich, aber sehr unwahrscheinlich. Nach dem Tod seines Vaters ist der Defensivmann vom Trainingsbetrieb freigestellt - so lange, wie er möchte.