Hier abstimmen: Wie würdet ihr 96 im Heimspiel gegen Paderborn aufstellen?

Mit dem SC Paderborn hat Hannover 96 am Freitagabend (Anstoß in der HDI-Arena ist um 18.30 Uhr) einen spielfreudigen Gegner zu Gast. Der Bundesliga-Absteiger spielt stets munter und zielstrebig nach vorn, das hat zuletzt Borussia Dortmund im DFB-Pokal am eigenen Leib zu spüren bekommen.

Anzeige

Auf die Mannschaft von Kenan Kocak, der um Einsatz von Genki Haraguchi bangen muss, kommt also ein hartes Stück Arbeit zu. Aber: 96 ist zumindest ergebnistechnisch gut in Fahrt, bezwang zuletzt die Nordrivalen Osnabrück (1:0) und Braunschweig (2:1). Welche Aufstellung haltet ihr für die am besten geeignete, um auch gegen Paderborn drei Punkte einzufahren?