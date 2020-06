Wegschicken? Halten? So würden die 96-Fans bei Torhüter Ron-Robert Zieler handeln

Bei Hannover 96 kommt offenbar alles und so gut wie jeder auf den Prüfstand - auch ein Weltmeister. Die sportliche Leitung, sprich Trainer Kenan Kocak und Sportdirektor Gerhard Zuber, seien auch mit Spielern unzufrieden, die noch Verträge haben, verriet Profichef Martin Kind. Einer von ihnen: Torhüter Ron-Robert Zieler.

Baustellen haben die Roten so einige, nicht zuletzt die in der Viererkette, wo nach der geplatzten Leihe von Jannes Horn, Stand heute, in der neuen Saison kein ausgebildeter Linksverteidiger mehr zur Verfügung stünde. Ist es also eine unnötige Baustelle, die die Verantwortlichen von 96 aufmachen, indem sie ihren Torhüter öffentlich infrage stellen? Der SPORTBUZZER wollte von den Fans wissen: Wie würden sie in der Personalie Ron-Robert Zieler handeln?