Nach dem 1:2 in Würzburg: Zwei Tage kein Training - das falsche Signal bei 96?

Die Siegesserie in der heimischen HDI-Arena ist mit dem torlosen Remis gegen Aue gerissen, auswärts hat Hannover 96 nahtlos an die bisherigen Niederlagen angeknüpft und auch bei Schlusslicht Würzburg den Kürzeren gezogen. Das 1:2 bei den Kickers war besonders frustrierend, wie die zahlreichen enttäuschten Reaktionen in den sozialen Netzwerken verdeutlichen.

Wie geht es jetzt weiter bei den Roten? Die Spieler sollen offenbar die Köpfe frei kriegen. Am Montag morgen standen lediglich eine Runde Auslaufen sowie eine Einheit für die Profis, die nicht zum Einsatz gekommen sind, auf dem Programm. Für Dienstag ist gar kein Training angesetzt worden, "es ist Zeit für Regeneration", heißt es auf er Webseite von 96. Offenbar beginnt also erst am Mittwoch die Vorbereitung auf die Partie in Kiel auf der Mehrkampfanlage. Glücklich?