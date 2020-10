Nach der Falette-Verpflichtung: Wie soll die Innenverteidigung von 96 aussehen?

Innenverteidiger Simon Falette ist der letzte von elf Profis, die Hannover 96 in der ersten Transferperiode verpflichtet hat. Bei den Roten bekommt er die Rückennummer 5, hat für drei Jahre unterschrieben. "Wir spielen in der 2. Liga, aber wir haben eine Mannschaft für die Bundesliga. Die Bedingungen hier sind sehr gut für eine Super-Saison", sagte der 28-Jährige bei seiner Präsentation.

Sein Debüt könnte der Nationalspieler Guineas nach der Länderspielpause in Paderborn feiern. Doch wer könnte an seiner Seite in Innenverteidigung stehen? Falette ist Linksfuß, Timo Hübers und Marcel Franke sind Rechtsfüße. Und dann ist da ja auch noch Josip Elez, der gegen Karlsruhe überraschend in der Startelf stand...